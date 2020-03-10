Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Дезинфекцию в церквях Грузии для профилактики распространения COVID-19 предложат оплатить частным компаниям. Об этом 10 марта рассказал журналистам директор Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Глава центра заявил, что поручил подчиненным связаться с некоторыми коммерческими организациями, чтобы они помогли оплатить дезинфекцию. Им предложат это сделать в качестве благотворительной акции.

«Я не могу сказать вам, насколько они пойдут на это», — отметил Гамкрелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии выявлено 15 заразившихся коронавирусом. В стране принимаются меры по противодействию распространению болезни.

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