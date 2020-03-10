Ставрополь, , 08:32 — REGNUM Зоозащитники Ставрополя бьют тревогу: неизвестные устроили в городе охоту на бездомных животных. За несколько дней от рук живодеров пострадали десятки кошек и собак, у большинства — пулевые или резаные ранения, пишет «МК — Кавказ».

«Ежедневно, со всех концов города и близлежащих населенных пунктов, к нам поступают известия о животных, пострадавших от рук человека! — рассказала основатель местной волонтерской группы помощи животным «Ковчег» Ирина Газарян. — Все отделения полиции завалены заявлениями людей, которым эта ситуация не безразлична».

Она предполагает, что истязания животных на улицах Ставрополя — не целенаправленная акция, а общий рост агрессии. Например, в центре города подростки, развлекаясь, закрыли кошку в заброшенной машине и стали стрелять по ней из пневматического оружия. В некоторых случаях на мелких и неопасных животных люди целенаправленно натравливают крупных домашних собак.

Зоозащитники просят правоохранительные органы обратить внимание на многочисленные случаи садистского обращения с животными, а городские власти — организовать отлов и содержание бездомных собак и кошек.

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