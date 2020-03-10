Южно-Сахалинск, , 05:30 — REGNUM Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области начало приём заявок на добычу бурого медведя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Весенний сезон охоты на хищника в островном регионе продлится с 20 апреля по 31 мая.

Состояние сахалинской популяции медведей не вызывает опасений у специалистов. Охота на медведя сложна, потому желающих оказывается немного, к тому же мясо медведя в пищу употребляют редко. Охотничьи лимиты оказываются не освоенными почти каждый год.

Как сообщало ИА REGNUM, житель острова Кунашир спасся от медведя-шатуна на крыше зимовья. На глазах у человека хищник растерзал собаку.