Южно-Сахалинск, , 11:16 — REGNUM На Кунашире Сахалинской области мужчине пришлось спасаться от медведя-шатуна на крыше зимовья. На глазах у человека хищник растерзал собаку.

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Как сообщило АСТВ, расправившись с собакой, медведь ушёл в лес, но далеко от жилья не отходил. Прибывшие специалисты вынуждены были застрелить зверя. Медведь был взрослым, но очень худым. Судя по всему, он не смог набрать достаточно жира, потому и не залег в спячку.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года на Камчатке охотоведы застрелили медведицу-шатуна.