Иерусалим, , 00:57 — REGNUM Число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло полусотни, в связи с чем власти принимают экстренные меры, сообщает израильский портал Walla! News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В связи с увеличением числа заболевших COVID-2019, принято решение о помещении на одиночный 14-дневный карантин каждого прибывающего в страну израильтянина. Соответствующе решение для иностранных граждан вступит в силу в четверг, 12 марта.

Власти также рассматривают варианты других сдерживающих распространение вируса мер, о которых планируется сообщить в ближайшее время.

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