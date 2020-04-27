Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

27 апреля

27 апреля 1942 года наркомат иностранных дел СССР разослал представителям всех стран, с которыми поддерживались дипломатические отношения, ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления».

27 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта в Берлине заняли районы Нейкелльн и Темпельхоф и совместно с войсками 1-го Украинского фронта завладели городом Потсдам.

Войска 2-го Белорусского фронта заняли города Ангермюнде, Пелитц и Пренцлау, где в плену находились 33 бельгийских генерала.

Силы 1-го Украинского фронта завладели городом Виттенберг, а также районами Штеглиц и Шмаргендорф в юго-западной части Берлина.

Войска 2-го Украинского фронта освободили города Угерски Брод и Угерски Острог в Чехословакии.