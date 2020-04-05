Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

5 апреля

5 апреля 1942 года немецкая авиация в рамках операции «Айсштосс» провела две неудачные атаки на корабли Балтийского флота, стоявшие у Ленинграда. Поскольку советские корабли за два дня бомбардировок оказались почти не затронуты, операцию пришлось прекратить.

Белорусские партизаны завершили полное освобождение Октябрьского района в Полесской области и удерживали эту территорию до прихода Красной армии в 1944 году.

Ставка фюрера выпустила директиву № 41 о подготовке нового наступления на советском фронте.

5 апреля 1944 года войска 2-го Украинского фронта освободили Суслены на кишиневском направлении и город Дорохой в Румынии.

Для защиты тыла витебской и полоцкой группировок немецкие войска начали карательную операцию с привлечением 60 тысяч солдат и офицеров, 137 танков, 75 самолётов и 235 орудий против 12 партизанских бригад Полоцко-Лепельского «партизанского края» Белоруссии.

5 апреля 1945 года СССР денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный 13 апреля 1941 года.

Части 2-го Белорусского фронта ликвидировали остатки немецких войск, прижатых к побережью залива Путцигер-Вик севернее города Гдыня.

Войска 3-го Украинского фронта перехватили автостраду Вена — Линц.

Силы 4-го Украинского фронта совместно с чехословацкими войсками освободили города Ружомберок и Живец.

Торпедные катера и авиация Балтийского флота завязали бои в Данцигской бухте.