Тегеран, , 15:09 — REGNUM Около 70 тыс. заключённых освободили из тюрем в связи со вспышкой коронавируса судебные власти Ирана. Об этом 9 марта сообщил журналистам глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.

Раиси подтвердил временное освобождение 70 тысяч заключённых из тюрем в связи с эпидемией коронавируса в стране. Такое решение было принято после анализа вопроса о здравоохранении в тюрьмах.

Глава судебной власти Ирана отметил, что освобождение заключённых будет продолжено до тех пор, пока не возникнет угроза безопасности обществу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 7161 случае заражения коронавирусом, выявленном на территории Ирана. Число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 237 человек.