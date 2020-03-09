Варшава, , 14:17 — REGNUM Суд второй инстанции в пятницу, 6 марта, подтвердил решение суда, которым оппозиционной партии «Гражданская платформа» было отказано в иске к статс-секретарю министерства внутренних дел Польши Мачею Усику за высказывание, которое в партии расценили как обвинение в покровительстве коррупции.

Речь идёт о заявлении статс-секретаря МВД о том, что в случае прихода к власти оппозиционная «Гражданская платформа» (ГП) может ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA), поскольку им «ближе коррупция, чем борьба с коррупцией».

«Я выиграл процесс с «Гражданской платформой». На меня подали в суд (в контексте высказывания о ГП и ликвидации СВА) за то, что я сказал, что платформа ближе к коррупции, чем к борьбе с коррупцией. Сегодня был вынесен законный приговор. Суд решил, что я мог использовать такие слова!» — написал Мачей Усик в своём Твиттере.

Как заявил порталу tvp.info адвокат Усика Гжегож Рыбицкий «суд первой инстанции отклонил иск, заявив, что это заявление не является нарушением личных прав, не является незаконным и является частью публичных дебатов».

«Гражданской платформой» была подана апелляция, сегодня состоялось слушание по ней, и эта апелляция была отклонена», — сказал адвокат.