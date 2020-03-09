Кишинёв, , 13:22 — REGNUM Граждане Молдавии с подозрением на коронавирус, не соблюдающие введенные властями меры по недопущению распространения вируса, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Он добавил, что потребует от правительства внести дополнительные изменения в законодательство. Речь идет о том, чтобы наказывать и за неверное указание данных в эпидемиологических картах при пересечении границы, а также в случае нарушения карантина.

«Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. Все, кто своим безответственным поведением ставит под угрозу здоровье граждан, ответят по закону», — отметил Додон, добавив, что в случае, если эти действия приведут к смерти других людей, наказание будет намного более жёстким.

Сейчас молдавский уголовный кодекс предусматривает штраф или тюремный срок до 1 года за несоблюдение противоэпидемических мер в случае, если это привело к распространению эпидемического заболевания, и до 5 лет тюрьмы, если это по неосознанности привело к смерти человека.

Напомним, 7 марта в Молдавии выявлен первый случай коронавируса у женщины, прилетевшей из Италии.

В республике введен оранжевый код опасности распространения коронавируса, а власти разыскивают пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые летели вместе с заболевший. Многих из них не могут найти, потому что они указали ложные данные и адреса в эпидемиологических картах при погранконтроле.

В соседней Румынии полностью отменили все рейсы в Италию и из этой страны. Отметим, что в Италии проживает большое количество гастарбайтеров из Молдавии и Румынии.

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