Кишинёв, , 12:52 — REGNUM Сын вернувшейся из Италии женщины, ставшей первой в Молдавии, у кого диагностировали коронавирус, рассказал, что ее выписали из больнице в итальянском Бергамо, а врачи сказали ей, что у нее нет коронавируса. В комментарии молдавскому изданию Diez он добавил, что в это же время женщина лишилась работы (она работала сиделкой, и ей сообщили, что в ее услугах больше не нуждаются) и осталась на улице.

Оставшись без крыши над головой, женщина, по словам сына, взяла билет на самолет в Кишинев. По прибытии в Молдавию 7 марта у нее диагностировали коронавирус COVID-19. Сын женщины считает, что в произошедшем виноваты итальянские врачи, проявившие халатность. Он призывает власти Молдавии связаться с врачами больницы в Бергамо, чтобы те признали случившееся.

Напомним, первый в Молдавии случай коронавируса нового типа выявили 7 марта у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии рейсом из Милана. Она находится в тяжелом состоянии в больнице, а власти ищут пассажиров, летевших вместе с ней рейсом из Милана.

Премьер-министр Ион Кику назвал поведение женщины безответственным, поскольку «она поставила под угрозу жизни многих людей».

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