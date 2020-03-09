Веллингтон, , 09:52 — REGNUM Запрет на въезд в страну из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии продлили власти Новой Зеландии. Об этом 9 марта сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, трансляцию ее выступления вела интернет-версия газеты New Zealand Herald.

Как пояснила премьер-министр, существующие временные меры по ограничению въезда в страну особенно эффективны в качестве превентивных при распространении вируса.

Ардерн отметила, что граждане страны, приезжающие на родину из Китая, Ирана, Южной Кореи и северной части Италии должны будут самоизолироваться на две недели. Работники минздрава Новой Зеландии получили полномочия, позволяющие им отправлять на карантин суда, самолёты и отдельные группы путешественников, если обнаружится, что среди них есть заболевшие коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на настоящий момент в Новой Зеландии у пятерых человек выявлено заболевание коронавирусом.

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