Богота, , 03:21 — REGNUM О первом случае заболевания коронавирусом 2019-nCoV на территории Колумбии объявил министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Гуис Гомес.

Соответствующее заявление глава министерства сделал, выступая перед журналистами в пятницу. Инфицированным оказался 19-летняя гражданка Милана, прибывшая в Боготу 26 февраля.

Сообщается, что состояние пациентки не вызывает опасений у медиков. Ей разрешено находится дома в изоляции. Под наблюдением находятся 16 человек, входящих в круг близких контактов заболевшей.

По словам министра, страна более 8 недель готовилась к встрече с вирусом, и теперь намерена сдержать его распространение.