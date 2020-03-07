Москва, , 19:51 — REGNUM Руководство московского транспорта усилило меры санитарной безопасности. Соответствующее заявление было опубликовано 7 марта на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

«Здоровье наших пассажиров на первом месте! Мы дополнительно усилили меры санитарной безопасности в московском транспорте, чтобы эффективно противодействовать распространению вирусов», — говорится в заявлении.

Причиной принимаемых мер стал рост заболеваемости ОРВИ, к угрозе распространения коронавируса принимаемые меры не имеют отношения, во всяком случае официально об этом не заявляется.

Напомним, в связи с недопущением распространения коронавируса в Москве ежедневно проводят дезинфекцию общественного транспорта.

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