Манила, , 13:40 — REGNUM 163 гражданина Филиппин прибыли на борту чартерного авиарейса из специального административного района КНР Макао в Манилу. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба МИД Филиппин.

Чартерный авиарейс был организован властями Филиппин для доставки своих граждан из Макао в связи с отменой прямых рейсов в Манилу в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

В Макао, по данным комитета по здравоохранению Китая, было выявлено десять случаев заражения коронавирусом. На настоящий момент все заболевшие выписаны из больницы после прохождения лечения и отрицательных тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Филиппинах зафиксировано шесть случаев заражения COVID-2019. При этом отмечен случай передачи вируса от человеку к человеку внутри страны.

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