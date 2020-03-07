Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Американская компания Amazon сотрудничает с правоохранительными органами США для привлечения к ответственности недобросовестных продавцов, завышающих цены на средства медицинской защиты. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сенатор США Эдвард Марки обратился к руководству Amazon с призывом запретить продажу на электронной площадке медицинских товаров и средств гигиены по завышенным ценам. Он обнаружил, что многие недобросовестные продавцы взвинтили цены на такие продукты из-за опасений в обществе, связанных с распространением нового коронавируса.

В Amazon ответили, что администрация компании удалила более 530 тысяч объявлений о продаже таких товаров по завышенным ценам. Также компания удалила более миллиона товаров, в описании которых говорится, что они защищают от коронавируса, но не предоставляется никаких доказательств.

«Мы приостановили тысячи учетных записей продавцов, которые занимались взвинчиванием цен, и начали работать с несколькими генеральными прокурорами штатов, чтобы привлечь к ответственности самых злостных правонарушителей», — заявили в Amazon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Amazon отметили резкое повышение цен на такие средства индивидуальной защиты, как медицинские маски. В компании пообещали побороться с недобросовестными продавцами.

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