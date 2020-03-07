Лондон, , 03:36 — REGNUM Американская компания Facebook 6 марта закрыла три своих офиса в Лондоне до 9 марта после заражения своего сотрудника коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В лондонских офисах интернет-гиганта работает более трёх тысяч человек, которым предложили отказаться от посещения своих рабочих мест до понедельника. Сотрудники, которые планировали работать на выходных, будут работать удалённо из дома.

Такие ограничительные меры были предприняты руководством компании после того, как у сотрудника Facebook, работающего в её представительстве в Сингапуре, был диагностирован коронавирус. Этот сотрудник 24−26 февраля посещал один из лондонских офисов интернет-гиганта, в связи с чем в них до понедельника будет проведена масштабная дезинфекция, а контактировавших с ним в Лондоне лиц просят самоизолироваться на две недели и внимательно следить за своим самочуствием.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудникам нескольких американских компаний, работающим в Сиэтле, рекомендовано работать из дома.

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