Рим, , 22:15 — REGNUM Внесённый в парламент Италии законопроект об особых мерах по борьбе с распространением коронавируса предполагает, среди прочего, реквизирование гостиниц для обустройства в них зоны карантина для больных, передает Mediaset в пятницу, 6 марта.

Решения будут принимать местные власти. Ранее представители сразу нескольких медицинских учреждений Италии заявляли о недостатке мест для помещения и интенсивной терапии больных коронавирусом.

По данным властей страны на 6 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 197 человек (на 49 больше, чем днём ранее). 523 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3916 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.