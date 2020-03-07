Стокгольм, , 08:58 — REGNUM 6 марта шведское издание Sveriges Radio сообщило, в стране после первого подтвержденного случая заражения ребенком новым коронавирусом 2019-nCov начались закрываться школы. Такие меры противоречат рекомендациям Агенства общественного здравоохранения Швеции.

«В случае, если ученик заразится вирусом, об этом должны позаботиться местные службы по противодействию распространению инфекций. Они пообщаются с учеником и его родителями, а также обследуют всех, с кем зараженный ребенок входил в контакт. Школа никак не должна в это вмешиваться, ведь каждый имеет право на конфиденциальность. Да, действительно, иногда школы нужно закрывать, так сейчас делают в Италии, но там совершенно иная ситуация. Они закрывают школы, чтобы не дать вирусу распространиться в обществе, и обычно так делают, когда уровень распространения инфекции уже довольно высок. Ситуация в Швеции не настолько серьезная», — заявил эпидемиолог Агенства общественного здравоохранения Швеции, Андерс Тегнель.

Завуч одной из закрытых школ, Кент Хеннингсон, заявил, что директору школы потребуется некоторое время, чтобы взвесить все варианты выхода из ситуации, провести совещание с сотрудниками школы, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

«Сложность ситуации заключается в том, что при планировании рабочей деятельности необходимо учитывать потребности сотрудников и учеников в психологическом комфорте, в то время как последний случай с подозрением на коронавирус вызвал сильную обеспокоенность среди учеников и их родственников», — заявил Хеннингссон.