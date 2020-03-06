Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 18:37 — REGNUM В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) подтвердили третий случай заражения коронавирусом, сообщает агентство Fena.

Заболел мужчина, который приехал из Италии на машине с первым заболевшим в стране.

«Узнав о первом случае вируса, у нас также была информация об этом человеке. Тесты были сделаны, и этот случай был подтвержден», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социального обеспечения Ален Сераник.

Напомним, что сегодня же был подтвержден первый случай коронавируса в Сербии. В Хорватии уже 11 заболевших.