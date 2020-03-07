Стокгольм, , 06:46 — REGNUM 6 марта шведская газета Fria Tider сообщила о том, что Министерство иностранных дел и Агентство общественного здравоохранения Швеции обратились с просьбой к своим гражданам отказаться от «ненужных» поездок на территорию Северной Италии из-за недавно начавшейся там эпидемии нового коронавируса COVID-19. Жителям Швеции также было рекомендовано воздержаться от посещения Юной Кореи.

Журналисты Fria Tider сообщили, что 6 марта Министерство иностранных дел Швеции обратилось ко всем гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Северную Италию и Южную Корею. После с подобным призывом выступило Агентство общественного здравоохранения Швеции. По мнению властей, распространение опасного коронавируса COVID-19 на территории Северной Италии все еще продолжается, несмотря на попытки местных властей остановить эпидемию. Последствия этого ощущаются даже в Северной Европе, в частности в Швеции, где, по сообщениям медиков, большинство заболевших были инфицированы на севере Италии, после чего вернулись в Швецию.

«Коронавирус COVID-19 все еще продолжает распространяться в северных районах Италии. Итальянские власти приняли меры, чтобы остановить распространение инфекции, но число зарегистрированных случаев по-прежнему продолжает расти. Это обернулось последствиями для общества, и, что не менее важно, службы здравоохранения серьезно обременены. Некоторая часть из принятых мер затрудняет пребывание для путешественников в этих частях Италии, и существует большой риск, что обратную поездку в Швецию будет трудно осуществить», — сообщило Агентство общественного здравоохранения Швеции.