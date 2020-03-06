Балтимор, США, , 17:30 — REGNUM Количество заразившихся новым коронавирусом во всём мире превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщил 6 марта Университет Джона Хопкинса в Балтиморе, ведущий статистику по коронавирусу.

Как сообщается, общее число подтверждённых случаев заболевания на сегодняшний день составляет 100 330. Из низ 3 408 случаев завершились летальным исходом, 55 694 пациентов смогли излечиться от вируса.

Заболевание новым коронавирусом зафиксировано уже более чем в 90 странах мира. Наибольшее количество случаев отмечено в материковой части Китая — 80 556, в Южной Корее — 6 593, в Иране — 4 747, в Италии — 3 858.