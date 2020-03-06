Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Спустя пять лет после крушения российского самолета над Синаем и гибели 224 человек, родственники жертв продолжают добиваться от египетских властей признания случившегося терактом и выплаты компенсаций.

Олег Винник, потерявший в тот день пятерых близких людей, в том числе двух детей, опубликовал петицию с призывом к властям Египта и России.

«Почти пять лет назад наш самолёт взорвали террористы. Нелюди, просто убили 224 человека, включая мою семью, состоящую из пятерых человек и моих двоих маленьких детей! Всё это произошло на территории страны, в которой наши Русские люди отдыхали миллионами ежегодно. Мы собственными средствами обогащали их, миллионы долларов вливались от туризма и инвестиций в Египет! Почему же властям Египта не хватает мужества и совести признать очевидный факт — теракт?!», — говорится в петиции.

Как отмечает Олег Винник, почти пять египетские власти мучают родных и близких погибших отговорками, и даже отказали возвести мемориал памяти на своей территории.

«Неужели в этой стране нет элементарных ценностей? Неужели проще «стереть» из истории убитых, а нас, родственников послать восвояси?!», — задается вопросом автор петиции.

Кроме того, Олег Винник обратился в МИД России с просьбой официально поддержать родственников жертв теракта и отстоять интересы граждан своей страны.

«Обращаюсь также лично к нашему Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и прошу его не закрывать глаза на этот вопиющий случай неуважительного и оскорбительного отношения к гражданам Российской Федерации», — написал автор петиции.

Также Винник указал на то, что необходимо цивилизованными способами объяснить властям Египта, что, просто так нельзя закрывать глаза на эту ситуацию и поступать с родственниками жертв как им вздумается.

«Наша страна сильна только когда её людей, её граждан ценят, а память, погибших от теракта — достойно помнят! Я же, в свою очередь, не смогу опустить руки и безучастно относится к этой ситуации ради памяти моих детей и всех погибших на этом самолёте!», — написал мужчина уже на своей личной странице в социальной сети.

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение 31 октября 2015 года. Перед взлётом из аэропорта Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, в хвостовую часть лайнера заложили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало на Синаем. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека, большинство из них были жителями Петербурга и Ленобласти. Ответственность за тepaкт взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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