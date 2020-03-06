Париж, , 08:59 — REGNUM Представители работодателей и профсоюзов во Франции, включая тех, кто выступает против пенсионной реформы, встретятся 19 марта в штаб-квартире профсоюза «Рабочая сила», чтобы обсудить будущую пенсионную систему, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь профсоюза «Рабочая сила» Ив Вейер предложил своим коллегам из представительных организаций работников (CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC) и работодателей (Medef, CPME, U2P) «возможность свободно обменяться мнениями» по этому вопросу.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что готов «усилить роль социальных партнеров в управлении будущей универсальной пенсионной системой».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство национального образования Франции создало анкету для 850 000 учителей о пенсионной реформе, с тем чтобы узнать их мнение.

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