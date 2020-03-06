Бразилиа, 6 марта 2020, 07:52 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа были выявлены в Бразилии, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.
Отмечается, что среди четырех новых пациентов, двое заразились COVID-19 непосредственно на территории страны. В настоящее время общее число заболевших составляет 8 человек. Также под подозрением находятся еще 636 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Бразилии было выявлено всего два случая заражения коронавирусом нового типа. Оба заболевших вернулись в страну после посещения Италии.
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