Пекин, , 05:11 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 30 человек, а общее число жертв достигло 3 042 человек. Об этом 6 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число случаев заражения за сутки увеличилось на 143 и достигло 80 552 человек. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 681 и достигло 53 726 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за предшествующий период в Китае было зарегистрировано 139 новых случаев заболевания и 31 случай смерти от коронавируса.

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