Иерусалим, , 03:13 — REGNUM Въезд и выезд на территорию палестинского города Вифлеем был запрещен министром обороны Израиля Нафтали Беннетом из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, передает израильский 13-й канал.

«Передвижение израильтян и палестинцев в город и из города запрещено», — сообщил телеканал.

Отмечается, что Беннет свое решение предварительно согласовал в ходе экстренного совещания с армейским командованием и координатором деятельности израильского правительства на территории Палестины.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас объявил режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. По состоянию на 5 марта, в Палестине было выявлено семь случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта число заболевших COVID-19 на территории Израиля достигло 16 человек. Нового пациента поместили в изолятор больницы Пурия.

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