Вена, , 02:25 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Австрии достигло 42, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что у большинства пациентов болезнь протекает стабильно. Исключение составляет 72-летний мужчина, которого пришлось госпитализировать. По данным министерства здравоохранения Австрии, к 5 марта в стране провели 3 711 анализов на COVID-19. Также отмечается, что два первых заболевших уже вылечились от инфекции и были выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Австрии был выявлен 25 февраля. В австрийском минздраве подчеркнули, что медучреждения проверяют на коронавирус и заболевших гриппом.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заразившихся коронавирусом в Австрии возросло до 37