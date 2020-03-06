Стокгольм, , 01:46 — REGNUM Новых 30 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Швеции, теперь общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 94 человек, сообщает шведское агентство по здравоохранению.

«Мы действуем согласно инструкциям. Мы проверяем всех, кто подходит по критериям, разработанных агентством», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за прошедшие сутки был выявлен и первый случай заражения вирусом непосредственно на шведской территории. По данным агентства, зараженных стараются изолировать в больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, каждый второй гражданин Швеции опасается распространения коронавируса нового типа в стране. А каждый третий испытывает опасения быть зараженным.

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