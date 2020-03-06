Дублин, , 00:24 — REGNUM Первый случай заражения COVID-19 непосредственно на территории Ирландии был выявлен 5 марта, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что новый пациент контактировал с заболевшими и заразился коронавирусом нового типа. Сейчас он находится в больнице города Корк. Также за прошедшие сутки число заболевших выросло с шести до 13 человек. В то же время больница Университета Корк заявила о введении строгих ограничений на посещение пациентов из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, еще 4 марта число заболевших COVID-19 в Ирландии составляло шесть человек. Отмечалось, что все они до этого посещали страны, где была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа.

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