Венеция, Италия, , 23:21 — REGNUM

Венецианский морской салон, намеченный на июнь 2020 года, состоится в срок, власти не намерены отменять его проведение, заявил в четверг, 5 марта, мэр города Луиджи Бруньяро.

Ранее из-за распространения коронавируса в Италии был отменен или ограничен целый ряд крупных мероприятий, включая миланскую неделю мод и венецианский карнавал. В сложившихся условиях Италии следует «идти в контратаку» и «дать позитивный сигнал», считает Бруньяро.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.