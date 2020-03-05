Краснодар, , 21:32 — REGNUM Скандально известная судья из Краснодарского края Елена Хахалева выступила с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с жалобой на травлю, которая якобы привела к тому, что руководство Краснодарского краевого суда предложило ей уйти в отставку.

«Шумиха вокруг моего имени, в конце концов, достигла желаемого заказчиками результата. Для реверанса в адрес информационных шантажистов меня даже исключили из списка судей на сайте Краснодарского краевого суда, хотя я таковым еще являюсь. Давление на судебных начальников на сегодняшний день такое, что им легче меня убедить уйти в отставку или прекратить мне полномочия, чем защищать наше сообщество», — цитирует обращение Хахалевой «Коммерсантъ Краснодар» 5 марта.

По утверждению Хахалевой, причиной травли являются два решения, принятые ею в 2017 году, которые якобы «пошли вразрез с интересами крупной бизнес-структуры».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, имя Елены Хахалевой широко стало известно в 2017 году в связи со свадьбой её дочери — её стоимость в СМИ оценили в два миллиона долларов. В 2018 году судья была исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда, а в августе 2019 года стало известно об отстранении её от ведения судебных процессов.

Читайте ранее в этом сюжете: Краснодарская судья Хахалева вызвана на дисциплинарную комиссию