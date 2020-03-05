Тегеран, , 16:09 — REGNUM Жертвами коронавируса нового типа в Иране стали 107 человек. Об этом 5 марта сообщил сообщил министр здравоохранения страны Саид Намаки в ходе пресс-конференции.

Министр также сообщил, что в Иране за прошедшие сутки подтвержден 591 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших возросло до 3513 человек. Пробы на коронавирус были взяты у 23 327 человек.

Крупные культурные и спортивные мероприятия в Иране отменены, а рабочее время по всей стране сокращено.

«Школы и университеты будут закрыты до конца Навруза», — заявил Намаки.

Ранее стало известно, что жертвами коронавируса в Италии стали 107 человек.

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