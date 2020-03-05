Улан-Удэ, , 12:47 — REGNUM Депутаты в Бурятии приняли законопроект о запрете розничной продажи никотиносодержащей бестабачной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, документ был подготовлен специалистами ведомства.

Нарушителям запрета грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей для граждан, от 3 до 5 тыс. для должностных лиц, и от 10 до 30 тыс. для юридических лиц.

В министерстве напомнили, что употребление подобной продукции даёт серьёзный токсический эффект, поскольку в существующих расфасовках они содержат в 50 и более раз больше никотина, чем в сигарете.

«Закон принят, и его положения начнут работать уже через 10 дней после официального опубликования», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава республики Алексей Цыденов поручил минздраву разработать указ о запрете продажи снюсов в Бурятии. Вопрос был поднят на заседании консультативного совета женщин.

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