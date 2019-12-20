Улан-Удэ, , 15:43 — REGNUM В Бурятии запретят оптовую и розничную продажу сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, под запрет кроме снюсов попадут и другие аналогичные по воздействию на организм продукты.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил региональному минздраву разработать соответствующий указ на заседании консультативного совета женщин. На встрече преподаватели высказали свою обеспокоенность употреблением снюсов подростками.

Школьников привлекает яркая упаковка, в которых продаются смеси, и то, что его можно употреблять почти незаметно для окружающих. В результате торговля ими процветает на переменах возле школ.

Как отмечается, проект указа появится на сайте министерства здравоохранения Бурятии для рассмотрения и предложений до 24 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, употребление снюсов зафиксировано практически в каждой школе Улан-Удэ. Депутаты городского совета отметили, что в основном употребляют их школьники средних классов в возрасте от 10 до 14 лет, покупая их у старшеклассников.

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