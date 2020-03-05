Москва, , 12:45 — REGNUM Россия постоянно сталкивается с информационными диверсиями из-за рубежа, когда в стране происходят чрезвычайные ситуации. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге, комментируя ложные сообщения о коронавирусе.

По его словам, после технологических катастроф, происшествий, связанных с природными катаклизмами, возникают информационные провокации. «Причем проистекают они весьма часто из-за рубежа», — сказал Песков.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин на совещании в правительстве заявил, что ложные информационные сообщения о коронавирусе рассылаются из-за рубежа. Глава государства сослался на данные ФСБ.

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