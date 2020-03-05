Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В Петербурге с молотка пустят здание Русского банка для внешней торговли, расположенное на Большой Морской улице, 32А, рядом с Исаакиевским собором. Об этом сообщили в Российском аукционном доме (РАД).

Исторический пятиэтажный особняк занимает площадь в 2,5 тыс. кв. метров, он продается с земельным участком площадью в 1,3 тыс. кв. метров под коммерческое использование. Собственник надеется выручить за него от 350 млн рублей.

Здание 1887 года постройки расположено в «золотом треугольнике» Петербурга рядом со станцией метро «Адмиралтейская» в 400 метрах от Невского проспекта. Рядом находятся Эрмитаж, Дворцовая площадь, Исаакиевский и Казанский соборы.

Особняк возвели по проекту архитектора Шретева для Русского банка для внешней торговли. На тот момент это было одно из первых зданий, предназначенных для банка. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Сейчас здание находится хорошем состоянии, утверждают в РАД: на первом и втором этажах выполнена чистовая отделка, на третьем и четвертом — предчистовая, полностью сохранены исторический облик здания и его интерьер.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля. В РАД полагают, что здание можно было бы приспособить под любые коммерческие цели от головного офиса компании, медцентра, брендового магазина одежды и до гостинично-банкетного комплекса.

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