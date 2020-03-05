Кропоткин, Краснодарский край, , 12:33 — REGNUM Акцию, в ходе которой жителям предложили съесть святыни Великой Отечественной войны, организовали к празднованию Масленицы в Кропоткине Краснодарского края.

Так, на празднике были представлены композиции из блинов, икры и прочего продовольствия, выложенного в виде гвардейской ленты, Вечного огня, Красной звезды, ордена Отечественной войны, Знамени Победы, сообщила «Красная Весна».

Мероприятие организовал отделосоциальной политики администрации города Кропоткин Краснодарского края. Фотоотчёт с праздника разместили на сайте администрации города 2 марта. Позже публикацию подчистили, удалив фото с сомнительными блюдами, пишет «Живая Кубань». Правда, разобрать фото успели по социальным сетям и СМИ.

В пресс-релизе указано, что на праздновании Масленицы «прошел городской конкурс блинов. Учреждения соц. сферы, общественные организации, учреждения образовательной сферы ежегодно принимают участие в таком конкурсе, соревнуясь между собой по 20 номинациям». На сайте также опубликован список победителей, однако какая именно команда стала «автором» кощунства, неизвестно.

Отметим, что в Краснодаре после празднования Масленицы в больнице с кишечной инфекцией оказались более 20 человек, преимущественно дети.