Амстердам, , 07:41 — REGNUM 4 марта Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов сообщил о 15 новых случаях заражения коронавирусом. Т.о. общее число больных теперь составляет 38 человек.

Согласно информации института, четверо из 15 новых пациентов госпитализированы. Остальные пациенты находятся в домашней изоляции. Они находятся под постоянным наблюдением и обязаны дважды в день мерить температуру, а о результатах сообщать в Муниципальную службу здравоохранения.

Большинство выявленных 4 марта больных ранее посещали север Италии. На днях голландский МИД рекомендовал отказаться от поездок в Северную Италию, если в поездке нет крайней необходимости. В настоящее время Муниципальные службы здравоохранения проверяют, с кем в последнее время контактировали выявленные 4 марта пациенты.

Также 4 марта стало известно о закрытии отделения челюстно-лицевой хирургии амстердамской больницы Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, т.к. сотрудница больницы возможно заражена коронавирусом. Ранее были закрыты отделения реаниматологии больницы Массстад в Роттердаме и больницы им. Королевы Беатрикс в г. Горинхем. Отделение роттердамской больницы снова открылось 2 марта, открытие отделения больницы им. Королевы Беатрикс ожидается 5 марта.