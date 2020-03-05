Пекин, , 01:59 — REGNUM Доля пациентов, выздоровевших после COVID-19, в эпицентре эпидемии городе Ухане и других местах провинции Хубэй, а также других регионах Китая уровня провинции продолжает расти вот уже 19 дней подряд, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, на конец дня 3 марта доля излечившихся к общему числу заразившихся вирусом в Ухане достигла 50,2%, в то время как данный показатель в остальных районах провинции достиг 76,8%. За пределами Хубэя в Китае данный показатель уже вырос до 87,3%.

По словам представителя комиссии Ми Фэна, страна, зафиксировав очевидный успех, продолжит усиливать лечение пациентов с серьезными симптомами с применением комбинированной терапии, включающей препараты и методики западной и традиционной китайской медицины.