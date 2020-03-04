Дакар, , 23:51 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в Сенегале возросло на два, общее число заболевших удвоилось, 4 марта сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению медицинских чиновников, оба новых пациента находятся в стабильном состоянии в больнице в Дакаре. Прогноз по состоянию здоровья первых двух пациентов «благоприятный».

В настоящий момент Covid-19 выявлен только в двух африканских странах к югу от Сахары — в Сенегале и в Нигерии, где сообщалось об одном случае коронавирусной инфекции.

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