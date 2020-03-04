Рим, , 20:26 — REGNUM Жертвами вируса COVID-19 в Италии стали 107 человек, сообщил 4 марта журналистам глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, число инфицированных в стране составляет 2 706 человек. За сутки умерли 28 и заболели 433 человека.

Напомним, в ЕС больше всего больных пневмонией, вызванной уханьским коронавирусом, насчитывается в Италии. Всего в мире заразившихся более 80 тысяч, умерших — 2 981.

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