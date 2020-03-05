Москва, , 05:28 — REGNUM За последние десятилетия российская столица не только увеличилась более чем в 2 раза по площади, но и «всосала» в себя около 1/6 всего населения страны. Будет ли и дальше продолжаться разрастание московского агломерата и когда это все кончится, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Москва Югасов Владимир © ИА REGNUM

Несмотря на наличие нескольких технопарков, предназначенных для замены советских производственных мощностей «чем-то более современным», промышленность не играет определяющей роли для занятости 25-миллионного населения московского агломерата. По большей части эти люди заняты в сфере обслуживания.

И здесь кроется причина, по которой население Москвы и ее окрестностей скоро начнет сокращаться. Сфера услуг сжимается под натиском неуклонно надвигающейся цифровизации, все меньше нужно торговцев, журналистов и других услужающих. Вот и москвичам надо быть готовыми к тому, что придут роботы и многих из них отменят, и довольно скоро — впереди не более десятка лет. Как это произойдет?

Читайте статью Евгения Цоца «Москва через десять лет: угрозы, которые изменят город».