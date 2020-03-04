Анян, Южная Корея, , 13:25 — REGNUM Разработчики из Pearl Abyss анонсировали ещё одно дополнение для многопользовательской игры Black Desert. Дебютный трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на YouTube-канале игры 3 марта.

Дополнение добавит в Black Desert новый регион под названием O’dyllita. Сообщается, что на нём будут обитать самые сложные противники в игре.

Black Desert Online — это популярная MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) от корейской студии Pearl Abyss. Её релиз состоялся в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные из США пытаются победить коронавирус при помощи видеоигры