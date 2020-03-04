Ташкент, , 13:21 — REGNUM Узбекистан вошел в топ-15 стран, свободных от коронавируса, которые стоит посетить туристам, пишет британская газета The Telegraph.

Первое место заняла Аргентина на втором — Намибия, далее идут Куба, Турция и Монголия. Узбекистан занял 14-е место в списке The Telegraph. Издание отмечается, что в этих странах не выявлено ни одного случая заражения, хотя там есть на что посмотреть.

Напомним, в конце февраля в государственном комитет Узбекистана по развитию туризма сообщили об убытках, которые возникли из-за закрытия авиасообщения с Китаем.

В комитете планируют компенсировать убытки за счет привлечения туристов из соседних стран, а также за счет продвижения Узбекистана, как страны, свободной от коронавируса.