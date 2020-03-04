Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Среди членов российской велосипедной команды «Газпром-РусВело», оказавшихся взаперти в отеле Абу-Даби, куда они прибыли для участия в многодневной гонке «Тур ОАЭ», оказались двое жителей Ленинградской области, сообщает 4 марта телеканал «Санкт-Петербург».

Изоляция спортсменов — вынужденная мера из-за распространения нового вида коронавируса.

Согласно публикации, размещённой в официальной группе в социальной сети, несмотря на то, что сотрудники и спортсмены дважды прошли медицинское тестирование на наличие коронавируса и их результаты оказались отрицательными, спортсменов не выпускают.

«Местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин. Она остается изолированной на четвёртом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции», — говорится в сообщении «Газпром-РусВело».

Как сообщалось, состояние граждан России, у которых в ОАЭ был выявлен коронавирус, удовлетворительное. Они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

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