Лондон, , 23:14 — REGNUM Английское управление Национальной службы здравоохранения присвоило ситуации с распространением коронавируса статус происшествия максимального уровня угрозы, сообщает 3 марта пресс-служба управления.

Объявление максимального уровня угрозы подразумевает принятие мер и решений на общегосударственном уровне и организацию координационного центра по борьбе с заболеванием.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Британии составляет 51 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил о плане действий в ситуации распространения вируса. В частности, к исполнению карантинных мероприятий предполагается привлечь армию, временно перевести всех учащихся на дистанционное обучение.

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