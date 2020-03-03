Женева, Швейцария, , 21:35 — REGNUM Процент умерших от коронавируса COVID-2019 выше, чем от сезонного гриппа. Об этом 3 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Гебрейесуса, на глобальном уровне смертность от уханьского коронавируса составляет 3,4% от общего числа заболевших. От сезонного гриппа умирает намного меньше: летальность составляет менее 1% от общего числа инфицированных.

Также глава ВОЗ отметил, что для лечения сезонного гриппа есть вакцины, а для лечения коронавируса вакцин на сегодняшний день не существует.

Руководитель ВОЗ добавил, что в настоящее время специалисты нескольких стран разрабатывают сразу 20 видов вакцин для лечения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам руководителя ВОЗ, мир ещё не сталкивался с инфекцией, подобной коронавирусу COVID-2019. Он отметил, что за пределами Китая уханьский вирус распространяется быстрее, чем на его территории.

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