Севастополь, , 13:49 — REGNUM Девушка, сбежавшая из-под карантина по коронавирусу, объявлена в розыск по решению суда в Севастополе. Об этом 1 марта сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.

Уточняется, что до прибытия в Россию девушка была на карантине в Китае, куда её не впустили из-за собаки. После того, как животное и его хозяйку отпустили, они вернулись на родину.

После возвращения в Россию девушку поместили в инфекционную больницу на карантин, во время которого она должна была пройти необходимые лабораторные обследования. Однако девушка сбежала из-под карантина несколько дней назад.

Предполагается, что беглянка могла отправиться в Ростовскую область. Руководитель регионального Роспотребнадзора отметила, что у девушки не было подтверждённого диагноза, но ей нужно было пройти весь комплекс лабораторных исследований, предусмотренный протоколом. В настоящее время местонахождение девушки неизвестно, она объявлена в розыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении домой второй из двух сбежавших из-под карантина по коронавирусу пациенток в Санкт-Петербурге.

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