Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Мать двоих детей, которая сбежала из инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге вслед за Аллой Ильиной, также выписана из клиники, заболевание коронавирусом у нее не подтвердилось. Об этом ИА REGNUM рассказали 25 февраля в комитете по здравоохранению Петербурга.

32-летняя Анна Рыбакова была помещена в больницу после возвращения из КНР, но самовольно ушла из стационара. Суд принял решение принудительно вернуть ее в карантин, и женщина добровольно вернулась в больницу, узнав о решении суда.

«Ее выписали 24 февраля», — отметили в комитете.

Как и в случае с Аллой Ильиной, женщина провела в клинике пять дней, за это время у нее были взяты два анализа для теста на коронавирус. Результаты Рыбаковой также были отрицательными, ввиду чего женщину отпустили домой, к детям.

Читайте ранее в этом сюжете: Вторая сбежавшая из карантина петербурженка сама вернулась в больницу